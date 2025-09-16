Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Фото: Генштаб ЗСУ

Переважна більшість (76%) українців вірять у можливість перемоги України у війні проти РФ за умов належної підтримки санкціями проти РФ і наданням достатньої кількості зброї і грошей з боку країн партнерів, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 2-14 вересня.

"Останню версію російського мирного плану (із, серед іншого, відведенням українських військ з Донбасу) категорично відкидають 75% українців (готові прийняти такий план – 17%). При цьому у разі реалізації такого плану 65% будуть вважати це поразкою України (і лише 7% будуть вважати успіхом), а 69% будуть очікувати, що Росія знову спробує напасти", - йдеться в пресрелізі за результатами опитування.

При цьому лише 18% українців очікують, що мир можна буде досягнути в цьому 2025 році.

"54% серед усіх дорослих чоловіків і жінок, які зараз не проходять військову службу, готові у разі необхідності приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну (серед чоловіків – 63%, серед жінок – 46%)", - відзначають в КМІС.

74% українців готові підтримати мирний план, який включає заморожування за нинішньою лінією фронту без жодних юридичних визнань та з отриманням Україною гарантій безпеки. "Хоча лише 30% такий мир будуть вважити успіхом України, але і лише 18% будуть вважати поразкою (44% будуть вважати почасти успіхом, почасти поразкою). Водночас у разі такого миру все одно більшість (56%) будуть очікувати, що Росія знову спробує напасти", - відначається в результатах опитування.

Так само три чверті (76%) українців вважають, що навіть якщо США припинять допомогу Україні, опір РФ треба продовжувати за підтримки європейських союзників (у березні 2025 року показник був 82%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1023 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. В запитанні про можливі мирні плани кожний мирний план оцінили близько 500 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.