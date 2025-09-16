Інтерфакс-Україна
Події
15:31 16.09.2025

Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром в Україні у середу та четвер

1 хв читати
Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром в Україні у середу та четвер

Укргідрометцентр попереряджає про сильні дощі з поривами вітру у середу, 17 вересня, на значній території України.

"17 вересня у Вінницькій, вночі і у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, 18 вересня вночі у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, вдень і у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях значні дощі; у південних та більшості центральних областей вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Теги: #погода #укргідрометцентр

