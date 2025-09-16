Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

Міністерство освіти і науки України повідомило, хто і як може потрапити до кадрового резерву підтримки вчителів на прифронтових територіях, і продовжувати отримувати середню заробітну плату.

"Кадровий резерв — це інструмент для підтримки вчителів у прифронтових громадах, де з 1 вересня 2025 року школи призупинили роботу. Його мета — зберегти педагогів у системі освіти, дати можливість професійного розвитку та забезпечити середню заробітну плату", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що педагогічні працівники, яких перевели на простій після призупинення освітньої діяльності шкіл з 1 вересня 2025 року у закладах, які розташовані в громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, можуть подати заяву до кадрового резерву та отримувати середню заробітну плату.

Зокрема, перебування в кадровому резерві передбачає виплату середньої зарплати (але не менше ніж 2/3 посадового окладу станом на день оголошення простою) з дати підписання договору про працевлаштування й до виходу вчителя з кадрового резерву або до завершення воєнного стану та ще шість місяців після.

Також передбачається проходження навчання за типовою програмою, пройшовши яке, вчителю стануть доступними пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території.

Щоб потрапити до кадрового резерву учителю треба звернутися до управління освіти та подати документи через програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ) у створеному кабінеті, самостійно створити кабінет, попередньо отримавши заявку з пропозицією реєстрації через АІКОМ від школи, де педагог перебуває на простої.

У відомстві попередили, що виплати можуть припинити у разі виїзду педагогічного працівника на постійне місце проживання за кордон або більше ніж на 30 днів, працевлаштування педагогічного працівника на умовах повного робочого дня або з повним педагогічним навантаженням не менш як на одну ставку (для посад педагогічних працівників), зупинення функціонування резерву.