Інтерфакс-Україна
Події
10:40 16.09.2025

Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку "Суспільного" на рівні 2,5 млрд грн

1 хв читати

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України ("Суспільне") передбачена в проєкті державного бюджету на 2026 рік на рівні 2,47 млрд грн.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України на рівні 2,472 млрд грн, що на 297 млн грн більше, ніж в 2025 році.

Раніше у мовнику заявили, що фінансування "Суспільного" на 2026 рік має скласти не менше як 2,6 млрд грн.

Крім того, проєкт бюджету передбачає 1,557 млрд грн на виробництво і трансляцію програм для державних потреб, збирання, опрацювання й розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку державного іномовлення України. 80,9 млн грн (як і в 2025 році) закладено на висвітлення діяльності Верховної Ради суб'єктом у сфері парламентського мовлення та фінансову підтримку видання газети "Голос України".

"Ну, і щоб ви не сумнівалися, гроші на "Єдиний марафон" теж традиційно заклали. Більше ніж 1,5 млрд грн на "Марафон" в бюджеті + як в минулому році близько 80 млн грн на телеканал "Рада" (там відправлять, як завжди, з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт", повʼязаний з Міндічем)", - прокоментував у телеграм-каналі зазначені показники проєкту держбюджету народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Теги: #держбюджет #железняк #фінансування #телерадіокомпанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 16.09.2025
Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 63,9% фінансування УКФ

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 63,9% фінансування УКФ

10:58 16.09.2025
Фінансування Держкіно в проєкті держбюджету-2026 передбачено на рівні 2025р

Фінансування Держкіно в проєкті держбюджету-2026 передбачено на рівні 2025р

10:27 16.09.2025
Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

10:10 16.09.2025
В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

22:24 15.09.2025
До Ради внесли проект держбюджету-2026

До Ради внесли проект держбюджету-2026

18:50 15.09.2025
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2026

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2026

20:05 13.09.2025
Міністр оборони України підтвердив потребу щонайменше у $120 млрд для продовження війни у 2026р

Міністр оборони України підтвердив потребу щонайменше у $120 млрд для продовження війни у 2026р

17:50 12.09.2025
Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

15:34 12.09.2025
Банки з часу підписання меморандуму в червні-24 видали енергокредитів на 1,4 ГВт

Банки з часу підписання меморандуму в червні-24 видали енергокредитів на 1,4 ГВт

14:11 12.09.2025
Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

ВАЖЛИВЕ

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

ОСТАННЄ

Румунія скоріше не братиме участі у закритті неба над Україною, але може переглянути цю позицію – президент

Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

ГУР ліквідувала у Владивостоці окупантів, що вчиняли воєнні злочини в Україні

В Запоріжжі вже 18 поранених внаслідок нічної атаки РФ – обладміністрація

РФ випустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет за пів місяця – Зеленський

ППО знешкодила вночі 89 з 113 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Склади "Епіцентру" загорілися на Київщині внаслідок удару БпЛА

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА