Інтерфакс-Україна
Події
10:10 16.09.2025

В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

1 хв читати
В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні становить 3,7 млн осіб, свідчить проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Згідно пояснювальної записки до законопроекту №14000 від 15 вересня, за даними Державна міграційна служба станом на 1 вересня в Україні кількість осіб, які задекларували/зареєстрували своє місце проживання становить 28,7 млн осіб.

В той же час, за даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, станом на 1 вересня в Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Теги: #держбюджет #переселенці #законопроєкт

