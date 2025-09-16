Окупанти за добу втратили 910 осіб та 72 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 5 бронемашин, 26 артсистем, 310 БПЛА, а також 72 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1096430 (+910) осіб, танків – 11184 (+0) од, бойових броньованих машин – 23274 (+5) од, артилерійських систем – 32810 (+26) од, РСЗВ – 1490 (+2) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310), крилаті ракети – 3718 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72), спеціальна техніка – 3965 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.