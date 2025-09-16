06:26 16.09.2025
Ворожі БпЛА атакували Суми, місто частково без електроенергії
У ніч на вівторок у Сумах лунали вибухи, згодом в місті частково зникло світло, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Цієї ночі Сумську громаду знову атакували ворожі безпілотники. Люди не постраждали", - написав він в телеграмі.
За словами Григорова, є два влучання не у житловому секторі..
Також через атаку частина міста тимчасово без електропостачання.
"Енергетики вже працюють над оперативним відновленням світла", - додав він.
https://t.me/hryhorov_oleg/715