Режим санкцій проти Росії зазнав повного провалу – науковець Стенфорду Фергюсон

Введені проти Росії за розв’язування нею війни проти України санкції виявилися неефективними, за відсутності належної реакції з боку Європи сценарій перемоги Росії наразі виглядає більш ймовірним, ніж її краху, хоча й він пов’язаний із численними жертвами російських військових, вважає старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Фергюсон.

"На початку цієї війни нам сказали, що економічні санкції поставлять економіку Росії на коліна. Я пам'ятаю, як Wall Street Journal обіцяв 8 балів за шкалою Ріхтера. Я ніколи в це не вірив… Режим санкцій зазнав повного провалу, частково тому, що ніхто по обидва боки Атлантики серйозно не ставився до припинення поставок", – заявив він на 20-й щорічній конференції YES, яку організував днями у Києві Фонд Пінчука.

Фергюсон додав, що потрібно визнати, що Сполучені Штати більше не допомагають Україні, бо частина людей досі не усвідомлюють цієї реальності.

"Поставки, фінансова допомога припинилися. Все, що надходить зі Сполучених Штатів з цього моменту, має бути оплачено. Це означає, що ця війна тепер є війною Європи", – констатував науковець.

Він наголосив, що Росія не програє війну в Україні, якщо її підтримує Китай, тому що Китай є найбільшою виробничою державою у світі і вже перевершує США та, значно, Європу.

Фергюсон висловив думку, що навіть без Китаю Європі за її нинішніх витрат на оборону складно протистояти Росії, бо її військові витрати Росії майже такі ж, як у ЄС та Великої Британії, якщо вимірювати їх за паритетом купівельної спроможності (ПКС).

"Ці факти повинні протверезити нас усіх, хто бажає перемоги України", – зазначив старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету.

Він вважає, що Росія не тільки не постраждала від санкцій, але й, навпаки, зазнала стимулювання економіки війною, причому це майже хрестоматійний приклад того, як працює воєнна економіка. В підтвердження своїх слів він навів зростання в рази обсягів виробництва у Росії дронів, танків, систем ППО ближнього радіусу дії, артилерії – і все це порівняно до бази, яка була набагато вища за базу України та Європи.

На думку Фергюсона, докази перегріву та занепаду в інших, невійськових секторах російської економіки є властивими воєнній економіці, але не свідчать про близькість її краху. "Наприклад, у житловій нерухомості спостерігається зростання непрацюючих кредитів, але будь-хто, хто думає, що це призведе до економічної кризи, курить якусь дуже сильну речовину", – заявив науковець.

Він додав, що російські військові витрати приблизно подвоїлися під час війни та перевищують 7% ВВП, але дефіцит бюджету становить 2,4% ВВП, а рівень боргу лише 14% ВВП, що ставить її у фіскально сильніше становище, ніж майже кожної держави-члена ЄС. За словами Фергюсона, третина доходів надходить від нафти та газу, які продовжують продаватися на світових ринках, незважаючи на всі види санкцій, рівень інфляції – 8,7%, але реальна заробітна плата зросла на 22% з початку війни, наявний дохід – на 48%, роздрібні продажі – на 28%, безробіття не існує, а споживчі настрої перебувають на історичному максимумі.

Науковець звинуватив європейські держави у величезному лицемірстві, бо вони продовжують експортувати до Росії свою продукцію, але через треті країни, такі як Киргизстан.

"Що ж, легко зрозуміти, чому Путін не поспішає зупиняти війну, не лише з причин, які я назвав, але й тому, що він уже бачив помітні розколи в західному світі", – додав Фергюсон.

В підтримку цих своїх слів він привів зміни у політиці Сполучених Штатів з обранням президента Дональда Трампа, лідерство популістських партій у Великій Британії та Франції та близькість до лідерства у Німеччині.

Науковець також вказав на серйозні проблеми з боргом майже всіх європейських економік, за винятком Німеччини, які посилюються зростанням довгострокових процентних ставок. "Більшість членів G7, наприклад, зараз порушують закон (Адама) Фергюсона, який стверджує, що якщо ви витрачаєте більше на процентні платежі, ніж на оборону, то у вас досить скоро будуть проблеми зі своєю зовнішньою політикою", – констатував співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету.

В свою песимістичну картину він додав, що Україна залежить від підтримки демократій, які є непостійними, тоді як Путін покладається на підтримку автократій, яка була підтверджена на нещодавніх зустрічах у Китаї.

"Ключовий момент, який я хочу донести в цій дискусії, полягає в тому, що Європа повинна бути в змозі компенсувати зміну політики США, оскільки вона має потенційно величезні ресурси. Якщо подивитися на масштаби програм допомоги ЄС у зв'язку з COVID, вони значно перевищують те, що було надано Україні у формі допомоги досі. Це абсурд. Це божевілля, що витрати Європи на оборону еквівалентні витратам Росії за ПКС, враховуючи, наскільки значно більша економіка ЄС", – наголосив Фергюсон.

Він привітав той факт, що за останній рік не в останню чергу під тиском президента Трампа європейці зобов'язалися суттєво збільшити оборонний бюджет, але зазначив, що погана новина полягає в тому, що ці збільшені ресурси не перетворюються на обладнання, яке зараз терміново потрібне Україні.

"Чи працює Європа день і ніч над виробництвом засобів протиповітряної оборони, порівнянних з тими, що були доступні в США? Ні. Чи докладаються якісь серйозні зусилля для масштабування виробництва безпілотників так, як це роблять росіяни? Ні. Іншими словами, існує величезна різниця між ресурсами, які були забажані європейськими урядами, і тим, що фактично перетворюється на обладнання, яке Україна може використовувати сьогодні", – пояснив свою думку науковець.

Він закликав до швидкої реакції на ситуацію та нагадав, що під час Covid країни Європи та США змоги її продемонструвати.

Фергюсон наголосив, що Європа не може дозволити Україні програти цю війну, бо це несе катастрофічну загрозу безпеці всієї Європи в той час, коли виникли сумніви у трансатлантичному альянсі. Окрім того належна підтримка України несе значні економічні вигоди Європі.