23:50 15.09.2025

Росіяни перевдяглися в цивільних та намагалися потрапити до н.п. Ямпіль для диверсій в тилу Сил оборони - Генштаб

Російські окупанти перевдяглися в одяг цивільних мешканців та намагалися потрапити в населений пункт Ямпіль (Донецька обл.) для ведення диверсійної роботи в тилу сил оборони України, повідомляє генеральний штаб ЗСУ з репостом на 11-й армійський корпус.

"Російські окупанти вкотре вдалися до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, окремі групи ворога переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит".

"Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений", - сказано в повідомленні.

Зазначається, на даний час Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони. Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані.

"Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються", - підкреслили в 11-му корпусі.

Джерело: https://www.facebook.com/11ArmyCorps/posts/pfbid023Tw1qiXjouAPi414UPcMSRFZ8LC85Rda8GxixZ7Dg2zVfrqpgFTgSmN9Fc4FoJP3l

