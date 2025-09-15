Інтерфакс-Україна
Події
21:20 15.09.2025

Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі


Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі та приєднатися до місії НАТО "Східний вартовий", започаткованої у відповідь на масове вторгнення російських дронів 10 вересня, повідомило Міністерство оборони країни.

"Typhoon Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії Eastern Sentry після безвідповідального й небезпечного вторгення російських дронів у Польщу минулого тижня", – йдеться у повідомленні Міноборони у соціальній мережі Х у понеділок.

У відомстві зазначили, що відправляють у Польщу свої винищувачі, проте не уточнили кількість.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте 12 вересня заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" після вторгення російських дронів на територію Польщі. Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

Також 15 вересня Велика Британія викликала посла Росії через дрони у повітряному просторі Польщі та Румунії.

 

Теги: #польща #британія

