Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжили контрнаступ на півночі Сумського району, відкинувши російських окупантів в районі сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка, натомість ворог окупував с. Темирівка Запорізької області поблизу адміністративних кордонів Дніпропетровської та Донецької областей, просунувся у сусідній Новоіванівці, а також на півночі Куп'янська (Харківська обл.).

"Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки та Костянтинівки. Ворог окупував Темирівку, а також просунувся у Куп'янську та поблизу Новоіванівки", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у понеділок.

На мапах проєкту відзначається, що площа російського контролю в Сумській області за три доби з п'ятниці зменшилась на 7,5 кв км.

Натомість в районі сходження кордонів Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей площа російського контролю за цей час збільшилась на 25,48 кв. км, а "сіра зона" невизначеного контролю – на 9,16 кв км.

В районі Торецька (Донецька обл.) ворог просунувся на 0,75 кв. км, "сіра зона" зросла на 4,66 кв. км.

В Харківській області, зокрема в районі Куп'янська, та на півночі Донецької площа ворожого контролю зросла на 3 кв. км, "сіра зона" – на 22,5 кв. км.

Генеральний штаб Збройних сил України та Американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджують просування російських окупантів у Куп'янську, натомість повідомляють про російські атаки на північних околицях міста. На мапах Генштаб та Інститут позначають Темирівку як контрольовану російськими окупантами. Новоіванівку Інститут позначає цілком у "сірій зоні", тоді як DeepState та Генштаб позначають її як частково контрольовану ворогом.