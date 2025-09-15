В "Армію+" додано 5 нових рапортів та довідник Армія ID

П'ять нових електронних рапортів з’явилося в мобільному застосунку для військовослужбовців "Армія+" та з’явився довідник Армія ID, повідомляє Міністерство оборони України у понеділок.

"Додано 5 нових рапортів: одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності); донація крові; довідка про доходи; довідка про обставини травми (Додаток 5); звільнення за досягненням граничного віку", - повідомляється у Телеграм-каналі відомства.

Міноборони інформує, що у новій версії Армія+ 2.5.0 з’явився довідник Армія ID, тепер можна зберігати ID командира, тимчасово виконуючого обов'язки чи системи електронного документообігу (СЕДО) частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту.

Також повідомляється, що оновлено рапорт на зміну місця служби. "Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та засканувати через камеру, а система попереджає про дублікати", - додали в Міноборони.