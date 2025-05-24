Інтерфакс-Україна
Події
18:21 24.05.2025

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

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В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

У додатку Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську, де військовослужбовці матимуть змогу анонімно повідомити про певні бар'єри, на які наражаються вони або їхні колеги під час служби, повідомило міністерство оборони України.

"Запуск опитування відбувся з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні - в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської", - пояснили у відомстві.

У опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їх побратими під час служби, зокрема, соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.

Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх.

"Опитування містить шість блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід взаємодії з інституціями. Відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії", - зазначили в міністерстві.

 

Теги: #безбарєрність #опитування #армія_плюс

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