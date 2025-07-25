У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені", присвячений запобіганню корупції у війську, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Завдяки йому користувачі дізнаються, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа", йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у п'ятницю.

Зазначається, що курс складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.

Матеріали створені Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України за сприяння Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні" в рамках програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні.

Загалом у застосунку тепер 13 освітніх курсів. 108 тис військових вже проходять їх, а 45 тис. з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".