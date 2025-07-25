Інтерфакс-Україна
Події
17:48 25.07.2025

У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

1 хв читати
У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені", присвячений запобіганню корупції у війську, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Завдяки йому користувачі дізнаються, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа", йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у п'ятницю.

Зазначається, що курс складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.

Матеріали створені Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України за сприяння Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні" в рамках програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні.

Загалом у застосунку тепер 13 освітніх курсів. 108 тис військових вже проходять їх, а 45 тис. з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Теги: #армія_плюс #курс #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 24.07.2025
Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

14:55 23.07.2025
МЗС Чехії: Україна належить до Європи, але наша підтримка не була і не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду

МЗС Чехії: Україна належить до Європи, але наша підтримка не була і не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду

13:50 17.07.2025
Свириденко: Наш уряд бере курс на самодостатність - військову, економічну та соціальну

Свириденко: Наш уряд бере курс на самодостатність - військову, економічну та соціальну

15:34 14.07.2025
Долар слабо змінюється до основних світових валют

Долар слабо змінюється до основних світових валют

15:15 11.07.2025
Кубраков стверджує, що не має відношення до закупівлі добрив в Білорусі нардепом Шевченком та відкритий для правоохоронців

Кубраков стверджує, що не має відношення до закупівлі добрив в Білорусі нардепом Шевченком та відкритий для правоохоронців

11:29 10.07.2025
Курс біткойна встановив новий рекорд

Курс біткойна встановив новий рекорд

17:59 01.07.2025
Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

16:56 16.06.2025
Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

15:26 13.06.2025
Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

22:19 05.06.2025
Колишніх детектива БЕБ і слідчого Нацполіції підозрюють у вимаганні $150 тис. хабаря

Колишніх детектива БЕБ і слідчого Нацполіції підозрюють у вимаганні $150 тис. хабаря

ВАЖЛИВЕ

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені через ворожі обстріли Донеччини

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук

ОСТАННЄ

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

Генпрокурор: На Львівщині підозри отримали 18 посадовців

Президентський законопроєкт про НАБУ/САП закріплює процесуальну незалежність керівника і прокурорів САП від генпрокурора – юрист

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

Зеленський поставив завдання: здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Качка обговорив з експертами президентський законопроєкт про НАБУ та САП

Житель Хмельниччини отримав 15 років тюрми за підготовку терактів біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії

DeepState: Ворог зміг закріпитися у Кам’янському і проводить штурмові дії на Плавні та Степногірськ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА