Інтерфакс-Україна
Події
18:29 17.04.2025

В Армія+ з’явився навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

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У застосунку Армія+ з’явився новий навчальний курс – про роботу із системою DOT-Chain від Державного оператора тилу (ДОТ).

"Це перший курс на тематику фінансів і закупівель у війську, який був реалізований в застосунку", - повідомила пресслужба ДОТ.

DOT-Chain – ІТ-система з автоматизації ключових процесів забезпечення підрозділів продовольством. Цей курс буде корисним начальникам служб продовольчого забезпечення, відповідальним за склади та іншим військовослужбовцям, які залучені до процесу забезпечення у своїх військових частинах та хочуть краще зрозуміти, як відбувається цей процес.

"Під час розробки DOT-Chain ми в ДОТ передусім орієнтувалися на те, щоб зробити процес забезпечення ЗСУ продуктами максимально швидким, прозорим і зрозумілим. Система не лише переводить більшість процесів у цифровий формат, а й надає військовим, які відповідають за харчування, реальні інструменти контролю якості продуктів. Курс в Армія+ дозволяє їм якнайкраще ознайомитися з усіма функціями, доступними в системі", – розказала радниця з ІТ у Державному операторі тилу Альона Жужа.

Курс складається із модулів, у кінці кожного є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

"Армія+ продовжує наповнювати навчання корисними освітніми матеріалами. Цього разу ми випустили курс на тему, яка насамперед корисна для військових, хто відповідає за забезпечення підрозділів. DOT-Chain – важлива для існування Сил оборони система, яка скоротила ланцюг постачання та заощадила чимало грошей. А отже, поширюємо досвід використання сучасними інструментами у війську", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом із новим курсом в Армія+ їх тепер налічується дев’ять. 67 500 військових вже проходять курси, а 25 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші курси – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Теги: #армія_плюс #дот #курс

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