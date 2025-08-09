Інтерфакс-Україна
Події
12:22 09.08.2025

Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

Фото: https://mod.gov.ua/

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня поточного року, можуть поновити службу до 30 серпня за спрощеною процедурою подання відповідного рапорту через мобільний застосунок Армія+, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Військовослужбовець через застосунок Армія+ подає рапорт, заповнення якого займає приблизно 5 хвилин. Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт та зв’язується з людиною за контактним номером телефону для підтвердження даних. Військовослужбовець має 24 години з моменту погодження рапорту, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав, коли подавав рапорт… Там оформлять документи, зроблять припис або допоможуть безпечно дістатися до однієї з резервних військових частин. Командир такого батальйону резерву має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військового", - йдеться в повідомленні.

В Мінобороні наголошують, що після поновлення на службі в резервній частині можна подати рапорт на зміну місця служби - для цього в застосунку на питання "Чому бажаєте змінити частину" потрібно вибрати пункт "Повертаюсь на службу після СЗЧ".

"До рапорту додається рекомендаційний лист від військової частини, де військовослужбовець бажає проходити службу. У ньому треба зазначити поточну посаду в батальйоні резерву. А на екрані "Додаткові документи" додати довідку про те, що СЗЧ здійснено вперше. Її можна отримати у представника ВСП, який знаходиться в батальйоні резерву. Так Кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, матиме всі підстави, щоб ініціювати процес переведення", - відзначають у відомстві.

В Міноборони наголошують, що військові, які здійснили СЗЧ після 10 травня, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі триватиме місяці.

Теги: #сзч #міноборони #армія_плюс

