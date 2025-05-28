Інтерфакс-Україна
Події
11:40 28.05.2025

Військові подали пів мільйона електронних рапортів через застосунок "Армія+"

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Військові подали пів мільйона електронних рапортів через застосунок "Армія+"

За 10 місяців роботи застосунку "Армія+" військові подали через нього 500 тис електронних рапортів – в середньому 1,8 тис на день.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, за цей період застосунок впровадили у себе понад 1 500 військових частин.

"Електронні рапорти були одним із перших сервісів, які запустилися в Армія+. Саме вони почали боротьбу з бюрократією, спростили військовим життя та вивільнили їм час на те, що справді важливо", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона підкреслила, що нововведення допомогло завоювати довіру військовослужбовців та командирів, які проявили лідерство та наполегливість у впровадженні електронних рапортів на місцях.

Черногоренко також вказала, що загалом оцифрована третина рапортів, які покривають основні питання служби. Наступними будуть рапорти, пов’язані із отриманням довідок та фінансовими питаннями.

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок. Найпопулярніші зараз – рапорт на оздоровчі (30%), річна відпустка (23%) та зміна місця служби (21%).

Теги: #рапорти #армія_плюс

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