Інтерфакс-Україна

Події

16:06 02.04.2025

Вже 60 тис військових прийняли участь в опитуванні про відношення до служби у застосунку Армія+ - Міноборони

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Вже 60 тис військових прийняли участь в опитуванні про відношення до служби у застосунку Армія+ - Міноборони

В опитуванні у застосунку Армія+ 60 тис військовослужбовців вже розповіли про своє ставлення до служби в Силах оборони України, повідомила пресслужба міністерства оборони України.

"За 11 днів від старту опитування про ставлення до військової служби у застосунку Армія+ його вже пройшли 60 000 користувачів. Ця цифра стала рекордом сервісу", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

У Міноборони зазначають, що головна ціль опитування – виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. У військових лишається ще тиждень, щоб вплинути своїм голосом на реформи в Силах оборони.

"Опитування в Армія+ вже трансформують військо. Наприклад, ми покращили сухпайки та обрали очільника Національної академії сухопутних військ. 60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним в змінах", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що загалом від початку роботи Армія+ в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 тис відповідей. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які піднімаються в застосунку.

Теги: #міноборони #опитування #армія_плюс

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