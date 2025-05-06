В Армія+ з"явились 5 нових рапортів: довідка про УБД, витяги з наказу та послужного списку, а також щодо відпустки

У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів – довідка УБД, витяги з наказу та послужного списку, щодо відпустки; усі рапорти зібрані в одному розділі та доступні у новій версії, повідомило Міністерство оборони України.

"У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування. Усі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у вівторок.

Повідомляється, що серед нових рапортів: отримання довідки про участь у бойових діях; отримання витягу з наказу; отримання витягу з послужного списку; відпустка для догляду за дитиною (до 3 років); повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

Зазначається, що рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

"Поступово продовжуємо покривати запити військових, які можна отримати завдяки рапорту. Приміром, цього разу реалізували рапорт на повернення в частину після відпустки, відрядження чи лікування. Про нього нас просили не один раз, щоб з'явилася можливість подати його за кілька хвилин – і ми відгукуємося на цей запит. Також додали рапорти на довідки та витяги, завдяки яким можна отримати соціальні гарантії на кшталт безоплатного проїзду в транспорті чи знижку на оплату комунальних послуг", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як повідомлялося, рапорти в Армія+ запустилися в серпні 2024 року. З новими загальна кількість їхніх типів становить 31. За цей час було повністю опрацьовано 430 тис рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (31%), річна відпустка (22%) та зміна місця служби (21.5%).