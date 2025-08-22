Шмигаль допускає появу в "Армія+" безособової петиції від військових до вищого керівництва

Міністр оборони України Денис Шмигаль допустив, що в додатку "Армія+" може зʼявитися безособової петиції від військових до вищого керівництва.

"Додаток "Армія+". Ми його з Мінцифрою модифікуємо для того, щоб він став електронним середовищем, електронною екосистемою, де військові зможуть спілкуватися на рівні навіть від солдата, обмінюватися інформацією між собою по горизонталі, спілкуватися з командирами", - сказав він на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Безпека" в Києві в пʼятницю.

Відповідаючи на питання, щодо запровадження можливості анонімних звернень від військових, Шмигаль заявив, що необхідно знайти правильний інструмент.

"Тому що звернень може бути так багато, і я боюся, щоб це не перетворилося в рутину, або в такий елемент, що справедливість буде порушуватися. Можливо, в "Армія+" зробимо інструмент якоїсь безособової петиції до вищого керівництва. Коли ми бачимо, що цілий батальон чи ціла військова частина уже звертається, то це не просто сигнал, це діагноз, який уже винесений, і на який в обовʼязковому порядку військове керівництво буде вимушено реагувати", - додав Шмигаль, зазгачивши, що треба знайти правильний механізм.

Міністр також сподівається, що закон про військового омбудсмена, коли його прийме парламент, дасть ще один елемент захисту військовослужбовця.

Крім того, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, а також голова та співзасновниця ГО "Принцип" Любов Галан закликали депутатів Верховної Ради якнайшвидше прийняти закон про військового омбудсмена.