Інтерфакс-Україна
Події
17:22 22.08.2025

Шмигаль допускає появу в "Армія+" безособової петиції від військових до вищого керівництва

2 хв читати
Шмигаль допускає появу в "Армія+" безособової петиції від військових до вищого керівництва

Міністр оборони України Денис Шмигаль допустив, що в додатку "Армія+" може зʼявитися безособової петиції від військових до вищого керівництва.

"Додаток "Армія+". Ми його з Мінцифрою модифікуємо для того, щоб він став електронним середовищем, електронною екосистемою, де військові зможуть спілкуватися на рівні навіть від солдата, обмінюватися інформацією між собою по горизонталі, спілкуватися з командирами", - сказав він на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Безпека" в Києві в пʼятницю.

Відповідаючи на питання, щодо запровадження можливості анонімних звернень від військових, Шмигаль заявив, що необхідно знайти правильний інструмент.

"Тому що звернень може бути так багато, і я боюся, щоб це не перетворилося в рутину, або в такий елемент, що справедливість буде порушуватися. Можливо, в "Армія+" зробимо інструмент якоїсь безособової петиції до вищого керівництва. Коли ми бачимо, що цілий батальон чи ціла військова частина уже звертається, то це не просто сигнал, це діагноз, який уже винесений, і на який в обовʼязковому порядку військове керівництво буде вимушено реагувати", - додав Шмигаль, зазгачивши, що треба знайти правильний механізм.

Міністр також сподівається, що закон про військового омбудсмена, коли його прийме парламент, дасть ще один елемент захисту військовослужбовця.

Крім того, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, а також голова та співзасновниця ГО "Принцип" Любов Галан закликали депутатів Верховної Ради якнайшвидше прийняти закон про військового омбудсмена.

Теги: #армія_плюс #петиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 09.08.2025
Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

17:48 25.07.2025
У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

11:40 28.05.2025
Військові подали пів мільйона електронних рапортів через застосунок "Армія+"

Військові подали пів мільйона електронних рапортів через застосунок "Армія+"

18:21 24.05.2025
В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

14:59 06.05.2025
В Армія+ з"явились 5 нових рапортів: довідка про УБД, витяги з наказу та послужного списку, а також щодо відпустки

В Армія+ з"явились 5 нових рапортів: довідка про УБД, витяги з наказу та послужного списку, а також щодо відпустки

13:40 22.04.2025
За 10 років українці подали 33,5 тис петицій до місцевих рад, але лише 15% зібрали необхідну кількість голосів – рух "Чесно"

За 10 років українці подали 33,5 тис петицій до місцевих рад, але лише 15% зібрали необхідну кількість голосів – рух "Чесно"

18:29 17.04.2025
В Армія+ з’явився навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

В Армія+ з’явився навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

13:53 04.04.2025
Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

16:06 02.04.2025
Вже 60 тис військових прийняли участь в опитуванні про відношення до служби у застосунку Армія+ - Міноборони

Вже 60 тис військових прийняли участь в опитуванні про відношення до служби у застосунку Армія+ - Міноборони

10:26 02.04.2025
В "Армія+" з’явилися шість нових рапортів на звільнення за здоров’ям і через сімейні питання

В "Армія+" з’явилися шість нових рапортів на звільнення за здоров’ям і через сімейні питання

ВАЖЛИВЕ

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

ОСТАННЄ

Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

Трамп: Я не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Окупанти просуваються в Серебрянському лісництві після невдач в Золотому Колодязі та Степногірську – DeepState

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Шмигаль і Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств з виробництва дронів

Цифрові рішення дозволять масштабувати ветеранську політики у разі збільшення ветеранів після завершення війни - Калмикова

Дорожній рух Подільським мостовим переходом буде повністю відкрито в суботу - Кличко

Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці - Стефанчук

Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА