Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 173 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні держава-терорист завдала один ракетний та 52 авіаційні удари, застосувала чотири ракети та скинула 73 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 115 дронів-камікадзе та здійснили 3 530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28981