Інтерфакс-Україна
Події
18:46 14.09.2025

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

1 хв читати
Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ
Фото: https://t.me/MinDevUA

Залізничне полотно на ділянці від Василькова до Боярки відновлено, ремонт контактної мережі ще триває, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у телеграм-каналі станом на 18:20 неділі.

"Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 — Боярка відновлено у найкоротші терміни. Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває", - сказано в повідомленні МінРГТ України.

Зазначено також, що можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі.

"Від завтра приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень", - написали в телеграм-каналі МінРГТ.

Як повідомлялося, вночі 14 вересня на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області внаслідок вибуху у вагоні поїзда було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі м. Боярка. Сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Головному управлінні комунікацій Збройних сил України.

Теги: #залізнична_колія #київщина #відновлення #мінрозвитку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 14.09.2025
На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

09:31 14.09.2025
УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

17:13 11.09.2025
Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

11:57 08.09.2025
Енергетики заживили більшу частину знеструмлених внаслідок масованої атаки 7 вересня споживачів – "Укренерго"

Енергетики заживили більшу частину знеструмлених внаслідок масованої атаки 7 вересня споживачів – "Укренерго"

00:17 08.09.2025
РФ вночі атакувала транспортну інфраструктуру Кременчука, намагаючись пошкодити переправу через Дніпро, рух автомобілів відновлено

РФ вночі атакувала транспортну інфраструктуру Кременчука, намагаючись пошкодити переправу через Дніпро, рух автомобілів відновлено

20:01 07.09.2025
На Полтавщині відновили електропостачання, відсутнє через ворожу атаку

На Полтавщині відновили електропостачання, відсутнє через ворожу атаку

12:22 07.09.2025
Внаслідок ворожої повітряної атаки у Київській області постраждала людина, є руйнування житла та стайні – ОВА

Внаслідок ворожої повітряної атаки у Київській області постраждала людина, є руйнування житла та стайні – ОВА

11:56 04.09.2025
Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

16:28 02.09.2025
Судитимуть двох екскомандирів військової частини Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого - ДБР

Судитимуть двох екскомандирів військової частини Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого - ДБР

09:52 02.09.2025
Ринок пасивного вогнезахисту України може зрости до $25 млн

Ринок пасивного вогнезахисту України може зрости до $25 млн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Найбільш ефективні санкції –це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

ОСТАННЄ

Зеленський: Найбільш ефективні санкції –це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Україна проти повернення РФ заморожених активів як плати за припинення вогню – Єрмак

Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, за добу зафіксовано 114 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, загинув мирний житель – ОВА

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА