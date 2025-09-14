Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

Фото: https://t.me/MinDevUA

Залізничне полотно на ділянці від Василькова до Боярки відновлено, ремонт контактної мережі ще триває, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у телеграм-каналі станом на 18:20 неділі.

"Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 — Боярка відновлено у найкоротші терміни. Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває", - сказано в повідомленні МінРГТ України.

Зазначено також, що можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі.

"Від завтра приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень", - написали в телеграм-каналі МінРГТ.

Як повідомлялося, вночі 14 вересня на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області внаслідок вибуху у вагоні поїзда було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі м. Боярка. Сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Головному управлінні комунікацій Збройних сил України.