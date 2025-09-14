У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

Поліція розслідує смертельну ДТП, яка сталася на вул. Тюринській у Харкові в ніч проти неділі.

"Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонний стовп. Внаслідок зіткнення 36-річний кермувальник загинув, 19, 23, 28-річні пасажири з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.