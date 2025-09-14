В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав політиків зупинити хвилю проросійських настроїв в країні, а не "пливти на ній".

"Зростає хвиля проросійських настроїв та обурення щодо войовничої України, створена Кремлем на основі реальних страхів та емоцій. Роль політиків - зупинити цю хвилю, а не пливти на ній. Це тест на патріотизм і зрілість усього польського політичного класу", - наголосив Туск в соцмережі Х.