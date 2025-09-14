Інтерфакс-Україна
14:11 14.09.2025

ЄС дозволив Україні продовжити роботу над переговорними кластерами після завершення скринінгу 30 вересня

Україна та Європейська комісія 29-30 вересня повністю завершать скринінгові зустрічі, які є базовою складовою перемовин про вступ до ЄС та були розпочаті у липні минулого року, повідомив віцепрем’єр – торговий представник України Тарас Качка журналістам.

"30 вересня ми повністю завершимо скрінінг. Молдова – на пару днів раніше", – сказав він у кулуарах 20-ї щорічної конференції YES, яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Качка нагадав, що після завершення скринінгу кластеру орієнтовно за 4-5 тижнів буде підготовлений скрінінговий звіт, а потім ще через пару тижнів – проект переговорної позиції України і Європейської комісії.

Він уточнив, що Україна вже отримали звіти за чотирма з шести кластерів, вже передала переговорну позицію щодо Кластеру 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток" та чекає звіт по Кластеру 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання". За його словами, в жовтні Київ подасть переговорну позицію по Кластеру 4 та очікує звіт по Кластеру 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості", щоб десь на початку листопада подати переговорну позицію і по ньому.

"Далі нам потрібні держави-члени Європейського Союзу для того, щоб вони формували opening benchmarks – тобто ті критерії, які вони мають визначити, коли ми починаємо переговори (за відповідним кластером). Єдиний кластер, де ми повністю це відпрацювали – це перший ("Основи процесу вступу до ЄС"), і тепер треба його формально відкрити, для цього нам потрібна Угорщина", – пояснив перший віцепрем’єр.

