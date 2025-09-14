Інтерфакс-Україна
Події
11:03 14.09.2025

Румунські літаки були готові збити безпілотник, що залетів у країну, але він повернувся в Україну – міністр оборони

2 хв читати
Міністр оборони Румунії Ліву-Іонут Моштяну заявив у прямому ефірі телеканалу CNN Antena 3, що румунські літаки були готові збити безпілотник, який залетів у повітряний простір країни, проте він вилетів назад на територію України.

"Він не був збитий, радари перехопили його і побачили, що він наближається до нашого повітряного простору, літаки піднялися і побачили його, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Безпілотник летів дуже низько, в якийсь момент він відлетів на територію України, це інформація, яку ми маємо зараз, що безпілотник вийшов з повітряного простору назад в Україну", – сказав Моштяну.

Моштяну також повідомив, що атаки безпілотників на кордоні Румунії стають більш частими. "Все частіше і частіше відбуваються атаки безпілотників на кордоні Румунії – Ізмаїл, Валково, на північному кордоні Добруджі, приблизно щотижня ми маємо літаки в повітрі, або наші, або наших німецьких партнерів. Сьогодні, фактично, після того, як наші літаки F-16 були підняті в повітря, два німецькі літаки Eurofighter також були підняті в повітря", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, влада Румунії у суботу надіслала повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, у якому громадян було поінформовано про можливість падіння об’єктів із повітряного простору та закликано вжити заходів безпеки.

Згодом румунські Повітряні сили перехопили російський дрон, який увійшов у національний повітряний простір країни, два бойові літаки F-16 були терміново підняті в повітря з авіабази 86 Фетешті та супроводжували дрон до зникнення його з радарів у районі Кілія Веке.

Теги: #румунія #бпла

