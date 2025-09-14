Окупанти за добу втратили 880 осіб та 102 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів, 3 танка, 42 артсистеми, 261 БПЛА, а також 102 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1094610 (+880) осіб, танків – 11184 (+3) од, бойових броньованих машин – 23267 (+0) од, артилерійських систем – 32749 (+42) од, РСЗВ – 1487 (+1) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261), крилаті ракети – 3718 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102), спеціальна техніка – 3964 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.