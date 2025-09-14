Інтерфакс-Україна
Події
07:19 14.09.2025

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 102 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 880 осіб та 102 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів, 3 танка, 42 артсистеми, 261 БПЛА, а також 102 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1094610 (+880) осіб, танків – 11184 (+3) од, бойових броньованих машин – 23267 (+0) од, артилерійських систем – 32749 (+42) од, РСЗВ – 1487 (+1) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261), крилаті ракети – 3718 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102), спеціальна техніка – 3964 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 13.09.2025
Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

08:36 13.09.2025
ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

08:09 13.09.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

08:09 12.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 195 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 195 бойових зіткнень

07:50 12.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців

07:30 11.09.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 49 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 49 од. спецтехніки

16:29 10.09.2025
Росіяни зберігають високу активність атак на покровському напрямку, всього з початку доби сталося 82 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

Росіяни зберігають високу активність атак на покровському напрямку, всього з початку доби сталося 82 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

08:26 10.09.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

07:32 10.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

20:16 09.09.2025
Ворог втратив з початку року 299 тис. військових

Ворог втратив з початку року 299 тис. військових

ВАЖЛИВЕ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

ОСТАННЄ

14 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

ВМС ЗС в ніч на 11 вересня уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Севастополі

Чернігівщина облаштовує антидроновий захист доріг на кордоні з Росією

На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: поїзди курсують в об’їзд, трьом жінкам надана медична допомога – Калашник

Поїзд №73 Харків – Перемишль вирушив зміненим маршрутом, очікується затримка щонайменше на 4 години — УЗ

Рівненщина прийняла ще 34 евакуйованих із Донеччини, серед них 12-ти річний хлопчик

Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

Окупанти втратили 86 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА