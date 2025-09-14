На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: поїзди курсують в об’їзд, трьом жінкам надана медична допомога – Калашник

У Фастівському районі Київської області внаслідок надзвичайної події пошкоджено залізничну інфраструктуру, тривають відновлювальні роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Разом з командою Укрзалізниці та відповідними службами працюємо над ліквідацією наслідків", – зазначив він у телеграм-каналі.

За його словами, було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 Харків – Перемишль до Києва: частину автобусом, решту – потягом, що вирушив далі зміненим маршрутом.

Трьом жінкам надана медична допомога у зв’язку з гострою реакцією на стрес, бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці.

"На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", - зазначено в повідомленні у телеграм-каналі.

Щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де сталася надзвичайна ситуація, "Укрзалізниця" організувала тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі.

"Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", – підсумував начальник ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6984