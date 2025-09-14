Інтерфакс-Україна
Події
01:34 14.09.2025

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів курсуватиме зміненими маршрутами - УЗ

Унаслідок пошкодження інфраструктури поблизу Києва рух деяких поїздів, що проходять через станцію Боярка, буде організовано за іншими маршрутами, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму телеграм-каналі.

"Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", – йдеться у повідомленні.

Перелік усіх затримок традиційно буде опубліковано на порталі "уз-веземо".

Замість ділянки Здолбунів — Козятин-2 поїзди прямуватимуть через Коростень, а обʼїзд ділянки Жмеринка — Фастів-1 організовано через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Поїзд №23 Київ — Хелм уже рухається зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, яка буде скорочена за рахунок пришвидшеного руху. Пасажирів зі станції Бердичів обслуговуватиме поїзд №31 з подальшою пересадкою.

Крім того, зміненими маршрутами курсуватимуть поїзди №139 Київ — Кам’янець-Подільський, №141/143 Суми, Чернігів — Рахів та №21/103 Краматорськ, Харків — Львів.

