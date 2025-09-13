60% бюджету проєкту Ukraine Transition Program 2025–2028 спрямують на Миколаївщину, 40% — на інші регіони України

У межах нового проєкту Ukraine Transition Program на 2025–2028 роки 60% бюджету буде спрямовано на Миколаїв та Миколаївську область, а решта 40% — на інші регіони України, які постраждали від війни, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Програма спрямована на відновлення критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу, підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, розвиток бізнесу, зелений перехід в енергетиці та транспорті, а також продовження реформ.

"Ми з Данією вже маємо позитивний досвід співпраці у Миколаєві. Сьогодні цей формат виходить на національний рівень. І я впевнений, що у найближчі три роки мільйони українців отримають відчутний результат — від стабільного постачання води й тепла до нових можливостей для розвитку громад", — зазначив Олексій Кулеба.

Близько 60% усього бюджету буде спрямовано на Миколаїв та Миколаївську область. У березні 2023 року було укладено меморандум про партнерство між Данією та Миколаївщиною. Відтоді данська сторона допомогла відновити систему водопостачання, підтримує модернізацію тепла й енергетики, співпрацює з громадами та місцевою владою. Тепер ця робота стає системною та довгостроковою.

Решта 40% коштів буде спрямована на інші регіони України. Йдеться про відновлення лікарень і шкіл, модернізацію енергомереж і водопостачання, підтримку внутрішньо переміщених осіб у громадах по всій країні. Програма також включає розвиток демократичних інституцій, прозорість і підзвітність влади, активну участь громадянського суспільства.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Данія запускає системний інтеграційний проєкт для України - Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро.

"Сьогодні Ларс офіційно запустить нову Ukraine Transition Program: це системний інтеграційний проєкт для України на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро. Три ключові напрямки – підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток демократичних інституцій", - сказав він на пресконференції із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві.

Джерело: https://mindev.gov.ua/news/daniia-vydiliaie-dodatkovykh-375-mln-na-vidnovlennia-ukrainy-oleksii-kuleba