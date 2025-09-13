Інтерфакс-Україна
18:04 13.09.2025

ЗСУ звільнили Філію на Дніпропетровщині

Збройні сили України звільнили Філію на Дніпропетровщині, повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі телемарафону в суботу.

"Сьогодні в нас радісна новина... – відбита від ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку. Дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися до цього населеного пункту, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли їх, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати. Це дуже хороша новина. Філія знову наша", - сказав він.

Відповідний допис та відео були також розміщені у телеграм-каналі полку "Скеля".

 

