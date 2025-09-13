Інтерфакс-Україна
Події
15:41 13.09.2025

Генштаб ЗС Польщі оголосив про початок операції НАТО "Східний вартовий"

Генеральний штаб Збройних сил Польщі у суботу, 13 вересня, оголосив про початок операції НАТО "Східний вартовий" (Eastern Sentry), що є відповіддю Альянсу на атаку російськими дронами на Польщу 10 вересня.

Генштаб ЗС Польщі опублікував у соцмережі Х відео приземлення транспортного літака А-400, який, за даними польських ЗМІ, доставив в країну озброєння для французьких винищувачів Rafale, які вже перекинуто до Польщі.

Оперативне командування ЗС Польщі назвало Eastern Sentry "чітким сигналом того, що кордони НАТО недоторканні". У повідомленні військових вказується, що союзники направили у країну чеські гелікоптери Мі-171S, данські літаки F-16 та фрегат ППО, французькі Rafale, німецькі винищувачі Eurofighter.

"Це конкретна відповідь, яка показує, що єдність Альянсу перетворюється на реальний захист наших кордонів", — йдеться у повідомленні ОК у соцмережі Х.

Як повідомлялося, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс у відповідь на вторгнення дронів РФ у Польщу розпочинає операцію Східний вартовий для посилення безпеки на східному фланзі. Операція передбачає участь численних сил і засобів для протидії загрозам, у тому числі російським дронам.

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі перетнули близько двох десятків російських дронів, значна частина з них залетіла з Білорусі. Чотири БПЛА було збито. У п'ятницю, 12 вересня польська влада уточнила, що атаку здійснено 21 дроном. За даними ЗМІ, дрони РФ, ймовірно, летіли атакувати логістичний центр у Ряшеві.

