Інтерфакс-Україна
Події
09:34 13.09.2025

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

1 хв читати
Фото: НГУ

В Україні в ніч на суботу зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм.

"У ніч на 13 вересня (із 20.00 12 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 90 із них – шахеди", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #атака_рф #ппо

