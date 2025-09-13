Інтерфакс-Україна
04:58 13.09.2025

Україна розраховує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Радниця уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук з делегацією відвідала Мексику, Перу та Еквадор, щоб поінформувати про ініціативу Bring Kids Back UA та Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей.

"Я пропоную вашим країнам стати другом України та партнером у розбудові світової системи захисту дітей. Адже не йдеться лише про українських дітей. Сьогодні це наші, українські діти, а завтра це можуть бути діти з будь-якої країни", – наголосила Герасимчук.

Як повідомляє пресслужба глави держави, відбулися зустрічі з парламентарями, представниками урядів цих країн, омбудсменами, громадськими активістами та журналістами. Представники України розповіли про факти вбивств і поранень українських дітей під час російської агресії, сексуальне насильство, депортацію та примусове переміщення українських дітей з боку РФ.

У складі делегації також були двоє українців, які розповіли свої історії. Один із них дитиною пережив блокаду Маріуполя у 2022 році, його викрали росіяни та примусово перемістили на тимчасово окуповані території. Другий зростав і навчався в окупованому Луганську.

Крім того, під час зустрічі з представниками профільних установ Мексики домовилися щодо напрямів співпраці та обміну досвідом із питань дружнього до дитини правосуддя, захисту прав і розслідування злочинів проти дітей.

Законодавці Перу наголосили на солідарності з Україною, відданості миру та захисту найвразливіших категорій українців.

Також в Еквадорі українська делегація зустрілася з представниками Національної асамблеї країни, очільниками представництва ООН та ЮНІСЕФ. Також відбулася зустріч із міністеркою закордонних справ Еквадору Марією Габріелою Соммерфельд Росеро. Вона зазначила, що її країна розділяє стурбованість України долями дітей світу.

"За підсумками візиту Україна очікує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей". – резюмували в пресслужбі.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ukrayina-rozrahovuye-na-priyednannya-meksiki-peru-ta-ekvador-100137

