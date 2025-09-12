Інтерфакс-Україна
Події
20:35 12.09.2025

Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

1 хв читати
Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся в Києві зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

"Обговорили можливість отримання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них. Надали делегації дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі. Такими діями росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Шмигаль також поінформував Келлога про результати засідання "Рамштайн" і закликав посилити санкційний тиск на агресора.

 

Теги: #шмигаль #зустріч #келлог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 12.09.2025
Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

14:52 12.09.2025
Сікорський обговорив із Зеленським безпілотну техніку та співпрацю оборонних галузей

Сікорський обговорив із Зеленським безпілотну техніку та співпрацю оборонних галузей

15:12 11.09.2025
Келлог прибув до Києва – ЗМІ

Келлог прибув до Києва – ЗМІ

12:46 11.09.2025
Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

12:44 11.09.2025
Міжнародна спільнота має посилювати санкційний тиск на РФ, однак Путін виграє час і пристосовується до обмежень, – Шмигаль

Міжнародна спільнота має посилювати санкційний тиск на РФ, однак Путін виграє час і пристосовується до обмежень, – Шмигаль

12:39 11.09.2025
Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

20:55 10.09.2025
Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

16:33 10.09.2025
Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5

Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5

14:31 10.09.2025
Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

13:03 10.09.2025
Шмигаль провів переговори з Пісторіусом

Шмигаль провів переговори з Пісторіусом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

ОСТАННЄ

Жовква та міністр-делегат Франції Аддад обговорили підготовку до заходів на рівні лідерів під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

FTC перевіряє Amazon і Google на предмет порушень прав рекламодавців

У рамках програми "18-24" вперше військові контракти підписали жінки

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

GORO Mountain Resort після відкриття планує приймати до 500 тис. туристів на рік – CEO GORO Development

Клименко обговорив з головою The Romulus T. Weatherman Foundation Моббс ідентифікацію тіл загиблих захисників

Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

Свириденко обговорила з головою МЗС Великої Британії посилення економічного тиску на Росію

США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у суботу з 00:00 до 06:00

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА