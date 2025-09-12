Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся в Києві зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

"Обговорили можливість отримання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них. Надали делегації дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі. Такими діями росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Шмигаль також поінформував Келлога про результати засідання "Рамштайн" і закликав посилити санкційний тиск на агресора.