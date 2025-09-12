Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

Операція НАТО Eastern Sentry ("Східний вартовий") охоплює дії повітряної та наземної оборони альянсу, заявив на пресконференції в п'ятницю верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевіч.

"Хоча основну увагу ми приділяємо Польщі, ця ситуація виходить за межі кордонів однієї країни. Те, що зачіпає одного союзника, зачіпає всіх нас. Це проблема, яка зачіпає всіх членів Північноатлантичного союзу, і ми будемо ставитися до неї відповідним чином", - сказав Грінкевич, якого цитує пресслужба НАТО.

"Операція Eastern Sentry буде гнучкою і маневреною, забезпечуватиме ще більш цілеспрямоване стримування і оборону саме тоді і там, де це необхідно. Вона включатиме в себе додаткові поліпшені можливості. Вона об'єднає повітряну і наземну оборону. І вона розширить обмін інформацією між країнами", - додав він.

"Насамперед, вона ще більше зміцнить нашу позицію щодо захисту і гарантування безпеки Північноатлантичного союзу", - наголосив головком НАТО в Європі.

Він додав, що альянс також використовує Eastern Sentry "для оперативних експериментів і впровадження нових технологій, як-от протидронові системи виявлення і зброя". "НАТО продовжить захищати кожну п'ядь своєї території", - заявив Грінкевич.

Операція є відповіддю на тривалі порушення повітряного простору, зокрема, на численні російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі 10 вересня.

Крім того, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі заявив, що не бачить суперечності між спрямуванням додаткового військового потенціалу на східний фланг альянсу в межах нової операції Eastern Sentry і допомогою Україні.

"Eastern Sentry - це операція для захисту території країн-союзниць, і я не бачу тут якогось конфлікту між підтримкою однієї країни-союзниці та підтримкою України", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи не відволікатиме спрямування додаткових коштів на операцію Eastern Sentry від військової допомоги Україні.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції Eastern Sentry на східному фланзі альянсу. Метою операції заявлено "усунення конкретних загроз, пов'язаних із використанням безпілотників".