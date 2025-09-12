На Ставці буде обговорюватись забезпечення армії боєприпасами та захист критичної інфраструктури – Умєров

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

На порядку денному чергового засідання ставки Верховного головнокомандувача - ключові питання, що визначають оборону та стійкість України цієї осені й зими, заявив секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров.

"Заслухаємо доповіді про оперативну ситуацію на фронті й темпи забезпечення Сил оборони зброєю й боєприпасами – як завдяки українському виробництву, так і через імпорт та міжнародну підтримку. За підсумками останнього засідання Рамштайну та зустрічей з міжнародними партнерами в Лондоні, очікуємо на доповідь Міністра оборони та команди про додаткові шляхи фінансування закупівлі безпілотників, зокрема, фокус на посиленні наших далекобійних спроможностей", - написав Умєров в соцмережі Х.

Крім того, зазначив він, Міноборони готує доповідь про поточний стан виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу та спільних проєктів із міжнародними партнерами.

"Окремо маємо активізувати координацію з партнерами та НАТО у межах програми PURL – закупівлі американського озброєння коштом союзників. Це критично важливий елемент як для підвищення нашої обороноздатності, так і для розвитку стратегічних відносин зі Сполученими Штатами та всією системою партнерств", - додав Умєров.

Також на засіданні буде обговорюватися захист критичної інфраструктури від ракетних і дронових атак на осінньо-зимовий період.

"Наша мета незмінна – зміцнюємо українську армію, щоб гарантувати надійний захист громадян і країни", - наголосив Умєров.