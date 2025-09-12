Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України
Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, з яким обговорив подальшу оборонну підтримку України, а також спільне виробництво зброї.
"Обговорили з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном подальшу підтримку України. Продовження оборонної допомоги для України, участь Данії в ініціативі PURL, спільне виробництво зброї, підтримка України на шляху до членства в ЄС серед найважливіших питань", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.
Також він обговорив з Расмуссеном атаку російських дронів на Польщу.
"Найкращою відповіддю на агресію має стати спільне посилення протиповітряної оборони та створення надійного повітряного щита над Європою", - наголосив президент.
Окрім того, він зауважив необхідність посилення санкційного тиску на Росію. Україна очікує на ухвалення 19-го пакету санкцій Євросоюзу.
Зеленський подякував Данії за підтримку.
Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі Расмуссен повідомив, що Данія вже виділила майже €10 млрд на допомогу Україні, а також у продовженні підтримки Данією.
"Ми усвідомлюємо, що боротьба в Україні – це не лише заради українців, але й заради нас. Ми нарощуємо наші сили", – сказав він.