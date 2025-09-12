Інтерфакс-Україна
16:44 12.09.2025

Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, з яким обговорив подальшу оборонну підтримку України, а також спільне виробництво зброї.

"Обговорили з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном подальшу підтримку України. Продовження оборонної допомоги для України, участь Данії в ініціативі PURL, спільне виробництво зброї, підтримка України на шляху до членства в ЄС серед найважливіших питань", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Також він обговорив з Расмуссеном атаку російських дронів на Польщу.

"Найкращою відповіддю на агресію має стати спільне посилення протиповітряної оборони та створення надійного повітряного щита над Європою", - наголосив президент.

Окрім того, він зауважив необхідність посилення санкційного тиску на Росію. Україна очікує на ухвалення 19-го пакету санкцій Євросоюзу.

Зеленський подякував Данії за підтримку.

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі Расмуссен повідомив, що Данія вже виділила майже €10 млрд на допомогу Україні, а також у продовженні підтримки Данією.

"Ми усвідомлюємо, що боротьба в Україні – це не лише заради українців, але й заради нас. Ми нарощуємо наші сили", – сказав він.

