16:28 12.09.2025

Трамп заявив, що не знає, чи готова наразі Росія до переговорів

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що не може сказати, чи готова тепер Росія до мирних переговорів.

"Нині президент України Володимир Зеленський хоче цього, а президент Росії Володимир Путін - неясно, чи хоче", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

"Моє терпіння начебто вже вичерпується, і вичерпується швидко, але ж потрібні двоє, щоб танцювати танго... Коли Путін хотів це зробити, Зеленський - ні. Коли Зеленський хотів - Путін не хотів..." - сказав він.

"Нам доведеться виступити дуже, дуже жорстко", - додав Трамп.

Він також сказав, що його терпіння щодо РФ у зв'язку із ситуацією в Україні "начебто вичерпується, і вичерпується швидко".

