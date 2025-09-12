МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Федеративної республіки Німеччина у п'ятницю викликає російського посла у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі.

"Використовуючи російські дрони в повітряному просторі НАТО, Путін діє небезпечно і неприйнятно. Тому сьогодні російський посол був викликаний до Міністерства закордонних справ. НАТО твердо стоїть на захисті території нашого альянсу та нашої безпеки", - йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х.

Як повідомлялось, МЗС Франції у п'ятницю викликало посла РФ в Парижі для "обговорення питання" щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив в.о. міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро. МЗС Чехії у четвер викликало посла РФ в Празі для пояснень щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Раніше у четвер міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла РФ в Гаазі для пояснень через інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. 10 вересня міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві для вручення йому ноти протесту.