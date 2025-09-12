Інтерфакс-Україна
Події
15:29 12.09.2025

МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

1 хв читати
МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Федеративної республіки Німеччина у п'ятницю викликає російського посла у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі.

"Використовуючи російські дрони в повітряному просторі НАТО, Путін діє небезпечно і неприйнятно. Тому сьогодні російський посол був викликаний до Міністерства закордонних справ. НАТО твердо стоїть на захисті території нашого альянсу та нашої безпеки", - йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х.

Як повідомлялось, МЗС Франції у п'ятницю викликало посла РФ в Парижі для "обговорення питання" щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив в.о. міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро. МЗС Чехії у четвер викликало посла РФ в Празі для пояснень щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Раніше у четвер міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла РФ в Гаазі для пояснень через інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. 10 вересня міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві для вручення йому ноти протесту.

Теги: #німеччина #посол_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 12.09.2025
МЗС Франції викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

МЗС Франції викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

23:20 11.09.2025
Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

13:52 10.09.2025
МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

20:50 08.09.2025
Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

17:09 04.09.2025
Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

11:11 01.09.2025
Лідери німецьких коаліційних фракцій ХДС/ХСС та СДПН вперше прибули до Києва - ЗМІ

Лідери німецьких коаліційних фракцій ХДС/ХСС та СДПН вперше прибули до Києва - ЗМІ

22:53 29.08.2025
Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

21:15 29.08.2025
Україна отримала восьмий зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини

Україна отримала восьмий зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини

13:47 29.08.2025
МЗС Швеції викликало російського посла у Стокгольмі та висловило протест

МЗС Швеції викликало російського посла у Стокгольмі та висловило протест

20:49 28.08.2025
Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

Трамп заявив, що не знає, чи готова наразі Росія до переговорів

ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

Нова Зеландія також ввела санкції проти причетного до кібератак на Україну підрозділу РФ - Зеленський

РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали, повідомив Трамп

В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА