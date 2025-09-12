Інтерфакс-Україна
15:26 12.09.2025

Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за оголошений у Києві новий санкційний пакет.

"Загалом у ньому 100 позицій. Сильний удар по тіньовому флоту Росії та її військових ланцюгах постачання. До пакету увійшли 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників для російського ВПК, зокрема й залучених до виробництва "Іскандерів", та три фізичні особи", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив важливість того, що під час підготовки санкцій врахували українські пропозиції. "Україна давно наголошує, що потрібно тиснути на Росію саме в цих сферах і позбавляти Москву всіх можливостей, які дають змогу продовжувати війну", - додав президент.

"Очікуємо, що інші наші партнери теж продовжать тиск на інфраструктуру російського тіньового флоту й фінансову систему", - наголосив Зеленський.

За його словами, треба робити все можливе, щоб забирати гроші в російської воєнної машини, оскільки лише так можна зупинити РФ і закінчити цю війну.

Як повідомлялося, Лондон поповнив санкційні списки 70 суднами, які пов'язані з РФ.

Теги: #зеленський #санкції_рф #велика_британія

