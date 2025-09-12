Інтерфакс-Україна
Події
12:07 12.09.2025

Російський ракетний удар під Сумами забрав двоє життів, п'ятеро поранені

1 хв читати
Фото: ДСНС

Двоє мирних жителів Битицького старостату Сумської громади Сумської області загинули внаслідок російського ракетного удару в п'ятницю вранцы, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Внаслідок ранкового ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади загинули 2 людини та ще 5 отримали поранення. Є руйнування та пошкодження у житловому секторі. Згодом опублікую відео з місця події", - написав Кобзар в Телеграм.

Раніше начальник Сумської обладміністрації Олег Григоров повідомляв про одну постраждалу через атаки російських БпЛА та ракетний удар по території Сумської громади у четвер ввечері. Учора ввечері ударним дроном атакували автомобіль у Сумському районі. Постраждала 19-річна пасажирка. Дівчину госпіталізували, медики надають їй допомогу", - написав він.

Голова обладміністрації також повідомляв, що зранку ворог завдав ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади, але зазначив, що наслідки атаки уточнюються і про жертв інформації не надав.

Теги: #удар #сумська_область

