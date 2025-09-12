Інтерфакс-Україна
09:14 12.09.2025

Глава МЗС Польщі прибув в Україну

До Києва приїхав віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, на столичному вокзалі його зустрів український колега Андрій Сибіга.

"Привіт, Андрій Сибіга", - написав він у соцмережі Х, розмістивши знімок.

Візит відбувається на тлі інциденту з порушенням множинними російськими безпілотниками повітряного простору Польщі .

Як повідомлялось, засідання Ради Безпеки ООН, скликане на прохання Польщі після того, як вона звинуватила Росію в порушенні свого повітряного простору за допомогою дронів, відбудеться в п'ятницю, 12 вересня, о 21:00 за київським часом, повідомила The Guardian.

10 вересня Сікорський провів консультації з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою після порушення польського повітряного простору російськими дронами.

