Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

Якщо російські університети будуть і надалі поважати міжнародних злочинців, то всім сусідам РФ необхідно думати, як обмежувати її вплив на країни, медіа, освіту, для цього потрібно значно більше зв’язків не лише на політичному рівні, а й на рівні громад, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Поки у російських школах не стає людяності, договори з Росією не працюватимуть, поки російські університети можуть вважати поважними міжнародних злочинців, нам всім, сусідам Росії, треба думати про безпеку. І якщо Росія буде такою і надалі, нам усім треба думати, як надалі обмежувати її вплив на свої країни, на свої економіки, на свою культуру, на свої медіа, на свою освіту, на наших дітей", - сказав Зеленський під час виступу на 5-му саміті Перших леді та джентельменів у четвер.

Він додав, що "коли ми говоримо про ізоляцію Росії за війну, ми говоримо про значно більше ніж тільки про санкції". За його словами, мова йдеться про самозахист, про збереження людей і людяності.

Тому, наголосив президент, потрібна така сімейна політика та підтримка родин в країнах, яка б дозволила батькам більше можливостей бачити, як ростуть їхні діти і чим вони живуть.

"Нам потрібно значно більше зв'язків між країнами не просто на рівні політики, на рівні громад, на рівні наших людей, а це зокрема і шкільні обміни, можливостей наших студентів. Потрібно уважно ставитися від контенту, який дивляться діти - до співпраці в університетах", - зауважив глава держави.

Зеленський підкреслив, що в культурі РФ є щось, що її неминуче заводить у війну.

"З ким у світі Росія ще не воювала. З усіма. Навіть Китай вони намагались принизити та колонізувати", - сказав він.

"Чи можуть зараз російські школярі, російські студенти дізнатися в процесі свого навчання про цю правдиву історію Росії? Звісно, ні. Політична нечесність Росії багато в чому базується на академічній нечесності в Росії, на нечесності тих, хто навчає дітей", - наголосив президент.