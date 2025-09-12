Інтерфакс-Україна
Події
08:14 12.09.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 754 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 218 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано; 20 точок вильоту пілотів БпЛА; 2 танки; 4 артилерійські системи; однаі бронемашина; 63 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–11.09) знищено/уражено 8291 ціль, з них 2189 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #війна #сбс #цілі #ураження

