08:07 12.09.2025

Попередньо одна людина постраждала внаслідок атак ворожих БпЛА та ракетного удару по Сумах та околицях

Принаймні одна людина постраждала через атаки російських БпЛА та ракетний удар по території Сумської громади, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі.

"Цивільний транспорт і інфраструктура Сумського району знову під ударами ворога. Учора ввечері ударним дроном атакували автомобіль у Сумському районі. Постраждала 19-річна пасажирка. Дівчину госпіталізували, медики надають їй допомогу", - написав Григоров у Телеграм.

За його інформацією вранці росіяни атакували ударними БпЛА промислову зону на околиці Сум. Ймовірно там може виявитися постраждала особа.

"На місці атаки – пожежа, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі. Там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку. Через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС не можуть розпочати рятувально-пошукові роботи та ліквідацію наслідків. На 7:00 за медичною допомогою ніхто не звертався", - повідомив Григоров.

Також зранку ворог завдав ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади. Наслідки атаки уточнюються.

 

