Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направить три винищувачі Rafale на захист поітряного простору Польщі. Про це Макрон написав на платформі X у четвер.
"Після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі я вирішив розгорнути три винищувачі Rafale, щоб разом з нашими союзниками сприяти захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО. Я взяв на себе це зобов'язання вчора перед прем'єр-міністром Польщі. Я також обговорив це питання з Генеральним секретарем НАТО та прем'єр-міністром Великої Британії, який також бере участь у захисті східного флангу", - написав Макрон на X.
"Ми не піддамося зростаючому тиску з боку Росії", - додав французький лідер.
Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1966202056542175431