Інтерфакс-Україна
Події
23:02 11.09.2025

Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі

1 хв читати

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направить три винищувачі Rafale на захист поітряного простору Польщі. Про це Макрон написав на платформі X у четвер.

"Після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі я вирішив розгорнути три винищувачі Rafale, щоб разом з нашими союзниками сприяти захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО. Я взяв на себе це зобов'язання вчора перед прем'єр-міністром Польщі. Я також обговорив це питання з Генеральним секретарем НАТО та прем'єр-міністром Великої Британії, який також бере участь у захисті східного флангу", - написав Макрон на X.

"Ми не піддамося зростаючому тиску з боку Росії", - додав французький лідер.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1966202056542175431

Теги: #польща #допомога #макрон #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 11.09.2025
"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

19:17 11.09.2025
Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

18:21 11.09.2025
Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

17:03 11.09.2025
В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

16:07 11.09.2025
Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

14:28 11.09.2025
Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

14:20 11.09.2025
Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

12:39 11.09.2025
Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

12:24 11.09.2025
Радбез ООН розгляне порушення повітряного простору Польщі

Радбез ООН розгляне порушення повітряного простору Польщі

12:20 11.09.2025
Країни Люблінського трикутника закликали до скоординованої відповіді на вторгнення дронів РФ у Польщу

Країни Люблінського трикутника закликали до скоординованої відповіді на вторгнення дронів РФ у Польщу

ВАЖЛИВЕ

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

ОСТАННЄ

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА