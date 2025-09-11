САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) станом на 11 вересня підтвердила внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради Тетяну Крупу.

"Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у четвер.

Раніше речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що за Крупу не внесли заставу в 20 млн грн. П'ятиденний термін внесення застави сплив 9 вересня.

Як повідомлялося, ВАКС 4 вересня змінив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК Крупі. Замість тримання під вартою їй призначили 20 млн грн застави та зобов’язав прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, носити електронний засіб контролю, а також виконувати низку обов’язків до 4 листопада включно.

У ВАКС вказали, що задовольнили клопотання Національного антикорупційного бюро, яке було попередньо погоджене Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. "ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців", – додали у ВАКС.

Крупі знову зменшили заставу. Спочатку Крупу відправили в СІЗО з альтернативою застави у 500 млн грн. Потім суму останньої знижували до 300 млн грн, 280, млн грн, 260 млн грн, 230 млн, 130 млн грн, 120 млн, 112 млн та 56 млн грн.