19:29 11.09.2025
Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району
Фото: Харківська ОВА
Один з постраждалих внаслідок атаки російським БпЛА цивільного автомобіля в селі Благодатівка Кіндрашівської громади Куп'янского району Харківської області помер у лікарні.
Начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив в четвер у Телеграм, що четверо інших постраждалих (один чоловік і три жінки) залишаються під наглядом медиків, їх стан оцінюється як стабільний.
Як повідомлялося, російський БпЛА близько 8.00 в середу атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали п'ятеро мирних жителів. За словами Синєгубова, постраждалих із опіками доправили до лікарні.