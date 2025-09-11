Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

Фото: Харківська ОВА

Один з постраждалих внаслідок атаки російським БпЛА цивільного автомобіля в селі Благодатівка Кіндрашівської громади Куп'янского району Харківської області помер у лікарні.

Начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив в четвер у Телеграм, що четверо інших постраждалих (один чоловік і три жінки) залишаються під наглядом медиків, їх стан оцінюється як стабільний.

Як повідомлялося, російський БпЛА близько 8.00 в середу атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали п'ятеро мирних жителів. За словами Синєгубова, постраждалих із опіками доправили до лікарні.