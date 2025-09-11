Інтерфакс-Україна
16:20 11.09.2025

СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича за спонсорування збройної агресії РФ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, який допомагає РФ фінансувати війну.

"Фігурант займав "крісло" в уряді часів Януковича та входив до близького оточення сім’ї президента-втікача. В лютому 2014 року ексміністр виїхав до рф, де співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

За матеріалами справи, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як встановило розслідування, у 2024 році ексміністр та гендиректор підконтрольного холдингу включили до його складу захоплену окупантами місцеву шахту "Білоріченська".

"Це підприємство є одним з найбільших в Україні за видобутком високовартісного антрациту. Щоб взяти його під контроль, спільник Клименка уклав угоду з окупаційним "міністром палива, енергетики та вугільної промисловості лнр" на оренду шахти з подальшим її викупом. Також до "умов договору" входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств", - зазначається у повідомленні.

Після цього фігуранти отримали у федеральному агентстві по надрокористуванню Росії ліцензію на розробку вугільних пластів шахти. Щоб отримати відповідний "дозвіл", Клименко задіяв особисті зв’язки в уряді країни-агресора та окупаційній адміністрації РФ на Луганщині.

"Більшу частину отриманих прибутків ворожі пособники витрачають на спонсорування військових формувань рашистів у вигляді сплати податків до російського бюджету", - наголошується у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Клименку та його спільнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій за попередньою змовою групою осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації РФ).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за злочини проти України.

